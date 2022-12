Poetin: “Hoe sneller Kiev beseft dat onderhandelingen noodzakelijk zijn, hoe beter”

Rusland is bereid om tot een onderhandelde oplossing te komen voor Oekraïne. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin donderdag verklaard op een persconferentie in Jekaterinenburg.

“Alle gewapende conflicten eindigen met onderhandelingen. Rusland heeft gesprekken nooit afgewezen, in tegenstelling tot Oekraïne”, zegt Poetin. “Hoe sneller Kiev beseft dat gesprekken noodzakelijk zijn, hoe beter.”

Kiev wil voorlopig geen onderhandelingen opstarten voordat alle Russische soldaten zich hebben teruggetrokken uit Oekraïne, inclusief de Krim, die al in 2014 door Rusland werd geannexeerd. Moskou is wel bereid tot onderhandelingen, maar dan wel op basis van de huidige situatie aan het front, waarbij ook het veroverde grondgebied als Russisch territorium wordt beschouwd.

“Patriots verlengen conflict”

De door Washington beloofde levering van een Patriot-luchtafweersysteem aan Oekraïne wordt op de persconferentie ook als zinloos afgedaan. “Het is slechts een manier om het conflict te verlengen”, zegt Poetin. “Ons doel is net om deze oorlog te beëindigen.”

Het is bijna tien maanden geleden dat het Russische leger Oekraïne binnenviel. Poetin blijft nog altijd achter die beslissing staan. “Alles wat te maken heeft met de ‘speciale militaire operatie’, is een volledig gedwongen en noodzakelijke maatregel”, zegt Poetin. Hij blijft volhouden dat de inval nodig was om “onze mensen” in het gebied te beschermen.

Voorts heeft Poetin de westerse landen er opnieuw van beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de schade aan Nord Stream-gaspijpleiding in de Oostzee. “Achter de terroristische aanval op Nord Stream zitten degenen die er belang bij hebben dat de doorvoer enkel door Oekraïne gaat.”