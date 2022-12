YouTube haalt NFL-wedstrijden binnen

Alphabet verwerft de rechten om de zogenaamde ‘Sunday Ticket’-wedstrijden van de NFL uit te zenden. Via dat pakket worden de wedstrijden die zondagnamiddag plaatsvinden en uitgezonden worden door de zenders FOX en CBS, aangeboden aan Amerikaanse kijkers die daarvoor niet terechtkunnen bij een lokale televisiezender. Sinds 1994 zaten die rechten bij satelliettelevisieaanbieder DirecTV.

Vanaf volgend jaar zijn de betrokken wedstrijden te streamen via twee betaaldiensten van YouTube in de VS: televisieplatform YouTube TV en de ‘Primetime Channels’ waarmee kijkers zich binnen de videosite kunnen abonneren op bepaalde kanalen. De overgang van de ‘Sunday Ticket’-wedstrijden naar YouTube zal ook gepaard gaan met “nieuwe functies”, die later nog worden bekendgemaakt, luidt het.

Het zou gaan om een overeenkomst van zeven jaar. Alphabet telt daarbij jaarlijks meer dan 2 miljard dollar neer, zeggen anonieme bronnen aan persbureau Bloomberg.