Zwoegende ziekenhuizen: “De belasting is enorm hoog op het moment dat in heel de zorgsector handen tekort zijn”

Hoofdarts Philippe Rijkers van Imelda in Bonheiden. — © Joren De Weerdt

Een ongeziene winterdrukte op de spoeddiensten en een samenspel van RSV, griep én corona doen onze ziekenhuizen kraken. Vooral Antwerpse ziekenhuizen kunnen de patiëntenstroom nauwelijks aan. Wij vroegen en kregen enkele kostbare minuten van twee hoofdartsen. “Gisteren waren tien van onze vijfhonderd bedden nog vrij”, zegt Philippe Rijkers van Imelda in Bonheiden. Maar blijf niet weg, zegt Katrien Bervoets van Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA). “Op spoed geven we prioriteit in functie van urgentie. Iemand met een hartinfarct zal sneller behandeld worden dan iemand met omgeslagen enkel.”