FTX-oprichter Sam Bankman-Fried vrij op borgtocht van 250 miljoen dollar

Sam Bankman-Fried, de medeoprichter van het omgevallen cryptoplatform FTX, komt vrij op borgtocht. Dat besliste een rechter in New York donderdag bij zijn eerste verschijning in de rechtbank.

De rechter keurde de borgtocht goed omdat hij het risico dat Bankman-Fried de benen zou nemen, als laag inschat. Er gaat van hem ook geen gevaar uit voor de samenleving, luidde het.

Aan de borgtocht hangt een prijskaartje van 250 miljoen dollar, die Bankman-Fried verschuldigd is als hij zich niet houdt aan de voorwaarden: hij moet bij zijn ouders verblijven en zich schikken in elektronisch toezicht. Het huis van zijn ouders in de staat Californië dient als onderpand.

De autoriteiten van de Bahama’s pakten Bankman-Fried vorige week maandag op, nadat de Amerikaanse autoriteiten de 30-jarige hadden aangeklaagd voor oplichting via FTX. Het platform was een van de grootste cryptobeurzen, maar stortte in november in. Daarbij gingen miljarden dollars van klanten verloren: Bankman-Fried gebruikte hun kapitaal voor persoonlijke uitgaven en risicovolle investeringen via zijn vehikel Alameda Research.

Een rechter op de Bahama’s keurde de uitlevering van Bankman-Fried naar de Verenigde Staten woensdag goed. Aanvankelijk had de dertiger gezegd dat hij zich zou verzetten tegen een uitlevering, maar uiteindelijk legde hij er zich bij neer. Volgens persbureau Bloomberg zou het feit dat borgtocht hem werd geweigerd op de Caraïbische archipel daarbij een rol hebben gespeeld. Woensdagavond kwam de FTX-oprichter al aan in New York.