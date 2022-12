Zo denkt de kinderopvang er zélf over: “We hebben het gevoel dat er een heksenjacht aan de gang is”

Het voorbije jaar dook het ene horrorverhaal na het andere op in de kinderopvang. Dat heeft duidelijk wonden geslagen in de sector. Hoewel 90 procent van de uitbaters zijn of haar werk met plezier doet, heeft het moreel een stevige knauw gekregen. Eén op de zeven crèches overweegt zelfs om er volgend jaar de brui aan te geven. Dat blijkt uit een grootschalige bevraging van het Nieuwsblad. “We hebben het gevoel dat er een heksenjacht aan de gang is.”