Rechter laat verdachten in onderzoek Sky ECC vrij na problemen met overbrenging van gedetineerden

Twee verdachten die in de cel zaten nadat ze waren opgepakt in een Sky ECC-dossier zijn donderdag vrijgelaten. De raadkamer oordeelde dat hun rechten van verdediging waren geschonden omdat ze niet konden worden overgebracht naar de zitting vanuit de gevangenis. “De toestand wordt schrijnender en schrijnender”, reageert de advocaat van een van de verdachten. “Als dit blijft doorgaan, gaan er nog veel verdachten vrijkomen.”

Een van hen werd in oktober van vorig jaar opgepakt bij een van de grootste politieoperaties ooit in Brussel. Na de kraak van het geëncrypteerde Sky ECC-netwerk werden toen 64 mensen opgepakt bij een reeks van 114 huiszoekingen. De tweede verdachte werd in februari 2022 opgepakt in een ander onderzoek dat een doorbraak kende dankzij de ontmanteling van Sky ECC. Beide verdachten zaten dus al geruime tijd in de cel en zouden betrokken zijn bij de activiteiten van een criminele organisatie.

LEES OOK. Organisaties smokkelden tonnen cocaïne en miljoenen euro’s cash: 10 arrestaties, kilo’s coke en 400.000 euro in beslag genomen

De twee mannen moesten donderdag voor de raadkamer in Brussel verschijnen, die moest oordelen over hun verdere aanhouding. Maar de twee verdachten geraakten niet overgebracht vanuit de gevangenis naar de zittingszaal. De voorzitter van de raadkamer besliste daarop om de twee verdachten zonder voorwaarden vrij te laten.

“De raadkamer betreurt dat de Belgische gevangenissen niet in staat zijn om gedetineerden naar de zitting te laten overbrengen door personeelstekort. Het gaat daarbij niet meer om overmacht, maar om een systematisch probleem. Aangezien de rechten van verdediging hierdoor geschonden worden, wordt de verdachte vrijgelaten”, klonk het in beide beschikkingen.

“De toestand wordt alsmaar schrijnender”

De advocaat van een van de verdachten is blij dat de raadkamer hiermee een duidelijk signaal geeft. “De toestand wordt alsmaar schrijnender en schrijnender”, zegt meester Julie Crowet. “Er is een onderbemanning in de gevangenissen en bij het veiligheidspersoneel op het Brusselse justitiepaleis. Donderdag bleken er slechts 44 van de 100 gedetineerden te zijn overgebracht naar het gerechtsgebouw. Dat is nog niets eens de helft!”

De strafpleitster vreest dat het probleem in de toekomst grote gevolgen zal hebben. “Hoe gaan we in dit land straffen laten uitvoeren? In de gevangenis van Sint-Gillis is er momenteel een bezettingsgraad van 20 procent, terwijl er een massale overbevolking heerst. En eenmaal alle gedetineerden naar de nieuwe gevangenis van Haren verhuizen, zal er ook daar onmiddellijk een overbevolking zijn. Als dit zo blijft verdergaan, gaan er heel veel mensen vrijkomen. Er moet iets veranderen.”