Familie van 16-jarige drillrapper die betrokken was bij dodelijke steekpartij: “We zijn boos op hem. Maar dat is niet hoe onze familie is”

“We zijn zeer kwaad op hem, om wat hij heeft aangericht.” Dat zegt de familie van de 16-jarige drillrapper uit Aalst, die donderdag door de jeugdrechter in Dendermonde naar een gesloten jeugdinstelling werd gestuurd. Zijn meerderjarige kompaan S.N. (18) is aangehouden en zit in de gevangenis. Ondertussen worden in het drillrapmilieu bedreigingen rondgestuurd door Antwerpse vrienden van de vermoorde Steven B. (16): “Gooi een vuurwerkbom naar haar huis!”