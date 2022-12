Honderdtal mensen voert actie tegen opvangcrisis: “Willen wij nog mensen op straat? Neen!”

“Meester, ik heb het koud. Ken je iemand die mij kan helpen?”, het is het soort bericht dat de asieladvocaten van Progress Lawyers Network dagelijks krijgen. En het is daarom dat zij samen met een aantal middenveldorganisaties donderdag een kerstmarkt organiseerden voor asielzoekers aan het kabinet van minister van Quickenborne. We spraken er met Gauthier (28), die alles achterliet op zoek naar veiligheid: “We hopen dat de overheid ons nu zal horen.”

“Willen wij nog mensen op straat?, roept advocaat Mieke Van den Broeck van Progress Lawyers door een megafoon. “Neen!”, antwoorden een honderdtal actievoerders die samenkwamen aan de Financiëntoren om aandacht te vragen voor de opvangcrisis. Het is al de derde actie op enkele weken tijd. Tussen de actievoerders bevinden zich advocaten in toga, hulpverleners in kerstpak en asielzoekers op zoek naar warmte.

Een deel van die asielzoekers verblijft al enkele weken in een gekraakt pand in de Paleizenstraat in Schaarbeek. In het pand zouden zo’n 1000 asielzoekers verblijven die recht hebben op opvang. Dat gebrek aan opvang is wat er aan de basis ligt van de acties.

De actievoerders hadden eerder al contact met staatssecretaris Nicole De Moor en Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne maar de omstandigheden van de asielzoekers bleven onveranderd. Daarom staan er ook in de komende weken acties en een tour langs de verschillende kabinetten gepland. “Wij blijven doorgaan tot het is opgelost”, zegt Van den Broeck.

Tijdens het protest konden wij spreken met Gauthier (28), een asielzoeker die zijn vrouw, kind, familie en job achterliet op zoek naar veiligheid. Bekijk ons gesprek met hem in de video hieronder.