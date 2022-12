Winterstorm Elliott maakt drie dodelijke slachtoffers in VS

Bij verschillende verkeersongevallen door de zware winterstorm Elliott zijn in de Amerikaanse staat Kansas drie mensen om het leven gekomen. Dat meldt de krant USA Today op basis van de politie.

De Amerikaanse weerdienst had eerder reeds gewaarschuwd voor een “historische” winterstorm. De storm, die de naam Elliott kreeg, zou gepaard gaan met ijskoude temperaturen, hevige sneeuwval en ijzige wind. Weerkundigen waarschuwden in Amerikaanse media reeds voor een zogenaamde “bomcycloon”. In de staten Montana, South Dakota en Wyoming werden al temperaturen van -45 graden Celsius opgetekend.

LEES OOK. Temperaturen tot -45 graden in VS: “Huid kan binnen vijf minuten bevriezen”

Voor veel mensen, die tijdens de feestdagen naar hun familie trekken, belooft het geen sinecure te worden. Donderdag en vrijdag werden volgens mediaberichten al duizenden vluchten geschrapt. De luchthavens van Chicago en Detroit, die tot de belangrijkste luchtvaarthubs van het land behoren, moeten rekening houden met zware sneeuwstormen. Maar ook in de metropolen Washington D.C., Philadelphia, New York en Boston wordt gewaarschuwd voor hevige rukwinden, regen en ijzelvorming.

Vooral het noorden en het middenwesten van de VS zullen worden getroffen, maar ook het zuiden van het land wordt niet gespaard. Geschat wordt dat voor circa 180 miljoen Amerikanen een vorm van waarschuwing van kracht is.