Uit gevangenis ontsnapte man die in België werd veroordeeld tot 21 jaar cel opgepakt in Guinee

In het West-Afrikaanse Guinee is vorige week een man opgepakt die in maart 2020 ontsnapt was uit de gevangenis van Sint-Gillis. Het gaat om A. I., een man die in België tot een gevangenisstraf van in totaal 21 jaar was veroordeeld voor verschillende overvallen. Na zijn ontsnapping zou hij nog een overval hebben gepleegd op een waardentransport in Nederland. Dat meldt de federale politie vrijdag.

I. was in België vier keer veroordeeld voor zware overvallen, en had daarvoor in totaal 21 jaar gevangenisstraf gekregen. De 27-jarige man van Belgisch-Marokkaanse origine was dan ook zeer goed gekend door de Belgische politiediensten. In maart 2020 ontsnapte hij uit de gevangenis van Sint-Gillis, en iets meer dan een jaar later, in mei 2021, zou hij in Nederland hebben deelgenomen aan een gewapende overval op een gepantserd waardetransport in Amsterdam-Noord.

Die overval werd op 19 mei gepleegd aan de Meeuwenlaan in Amsterdam en eindigde zowat 10 kilometer verderop, na een wilde achtervolging door de politie in een weiland waar over en weer werd geschoten, onder meer met automatische wapens. Een van de verdachten kwam daarbij om. De totale buit van de overval bedroeg ruim 14,5 miljoen euro, waarvan ruim 4 miljoen euro nog niet is teruggevonden. Een andere gevluchte verdachte van die overval kon in november vorig jaar door het Servische FAST-team opgepakt worden.

Het Belgische FAST-team en de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel kwamen A. I. op het spoor in Guinee. Hij kon in de nacht van 16 op 17 december gearresteerd worden door de Guinese gerechtelijke politie. I. werd opgepakt in Conakry, de hoofdstad van Guinee, terwijl hij op weg was naar een nachtclub. België heeft nu om de uitlevering van de man gevraagd.