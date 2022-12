“Coronapil helpt bij herstel, maar verkleint kans op hospitalisatie of overlijden niet”

Het coronamedicijn molnupiravir helpt gevaccineerden bij hun herstel na een besmetting, maar verkleint de kans om hospitalisatie of overlijden niet. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de universiteit van Oxford, schrijft The Guardian.

Molnupiravir werd in november 2021 in het Verenigd Koninkrijk – als eerste land – goedgekeurd voor gebruik tegen Covid-19. Destijds bestond de hoop dat de pil het risico op hospitalisatie of overlijden bij niet-gevaccineerden zowaar zou halveren, nadat een eerste onderzoek dergelijke resultaten had gesuggereerd. Maar uit nieuw onderzoek van de universiteit van Oxford, dat gepubliceerd werd in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet, blijkt het effect veel kleiner dan oorspronkelijk gehoopt.

Volgens professor Chris Butler, die het onderzoek leidde, kan het medicijn nog wel nuttig zijn, bijvoorbeeld om het herstel van ziekenhuispersoneel te bevorderen en te versnellen als de gezondheidszorg onder druk zou staan.