“Britse parkeergarages dreigen in te storten door gewicht van elektrische wagens”

Het gevaar dreigt dat parkeergarages instorten door het gecombineerde gewicht van elektrische wagens, die veel zwaarder zijn dan traditionele benzine- of dieselwagens. Dat zegt althans de British Parking Association, de beroepsorganisatie van parkeergarage-uitbaters in het Verenigd Koninkrijk.

Britse parkeergarages zijn gebouwd op basis van normen die geformuleerd werden in 1976, met het gewicht van populaire auto’s uit dat tijdperk (zoals de Ford Cortina) als maatstaf. Maar de gemiddelde wagen is bijna 50 jaar later een stuk zwaarder, en dat dreigt door elektrische wagens – die door hun batterij doorgaans nog een stuk zwaarder wegen dan traditionele benzine- of dieselwagens – nog erger te worden. Zo weegt de populaire Tesla Model 3 ongeveer 2 ton, zo’n 50 procent meer dan de Cortina.

“Gezien het gewicht van de voertuigen die nu van de band rollen, moet je je afvragen of de bestaande normen nog wel afdoende zijn”, zegt ingenieur Chris Whapples van de British Parking Association in de Daily Mail. “De effecten van dit fenomeen zouden catastrofaal kunnen zijn. Er hebben nog geen incidenten plaatsgevonden, maar dat is slechts een kwestie van tijd.” Volgens Whapples moeten alle oudere van de 6.000 Britse parkeergarages dan ook gecontroleerd worden, en zouden bepaalde garages er goed aan doen om te zware voertuigen te weren.

“Bizar en misleidend”

De claims van de British Parking Association worden echter in twijfel getrokken door de CEO van New AutoMotive, dat elektrisch rijden promoot. “Deze bewering zijn bizar en misleidend”, zegt Ben Nelmes. “De bestverkopende benzinewagens in het Verenigd Koninkrijk zijn de Nissan Qashqai, de Volkswagen Golf 8, en de Kia Sportage: die wegen tussen 1,4 en 1,7 ton. De bestverkopende elektrische wagens zijn de Tesla Model Y – die 1,6 ton weegt – en de elektrische Mini Cooper – die 1,3 ton weegt. Bovendien vergeet de BPA dat batterijen steeds lichter worden. Misschien moeten zij zich meer zorgen maken om de populariteit van SUV’s zoals de Land Rover Discovery, die al sinds 1989 rondrijdt in het Verenigd Koninkrijk, en die 2,4 ton weegt.”

“We hebben er het volste vertrouwen in dat de Britse parkeergarages het gewicht van elektrische wagens zullen kunnen dragen”, besluit Nelmes. “Het zijn de argumenten van de BPA die het risico lopen ineen te storten.”