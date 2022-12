Geen hinder door vakbondsactie politie op Brussels Airport, “drukte groter dan normaal” in Charleroi

Zowat twintig vakbondsleden en agenten delen vrijdagochtend flyers uit aan passagiers op Brussels Airport. Er wordt geen hinder of vertraging veroorzaakt, meldt een woordvoerder van de luchthaven. In Charleroi is de drukte door een soortgelijke actie wel “groter dan normaal”.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront met ACOD Politie, ACV Politie, VSOA en NSPV voert actie omdat de regering de beloofde loonopslag gefaseerd wil uitvoeren, in plaats van in één keer. De regering wil volgens de vakbonden ook de eindeloopbaanregeling afschaffen. “Dat is een no go voor ons”, zegt Diederich Poisket van ACOD Politie. “Voorstellen om geweld tegen politie beter aan te pakken worden ook te traag gerealiseerd. Alles samen wordt ons beroep er niet aantrekkelijker op, vandaar onze acties.” De flyers worden vlak voor de screening, aan de gates in de vertrekhal, uitgedeeld. “We zijn aangenaam verrast: de mensen nemen de flyers graag aan. Het is een positieve actie”, klinkt het.

Een woordvoerder van Brussels Airport geeft mee dat er momenteel geen hinder is voor de passagiers. “Het is rustig, alles verloopt goed. We hopen dat dit zo blijft.” Vrijdag – de drukste dag van de kerstperiode – verwacht Brussels Airport 60.000 passagiers. Daarvan zijn 34.000 vertrekkende en 26.000 aankomende.

Charleroi

Ook op de luchthaven van Charleroi wordt actiegevoerd. Daar is de drukte groter dan normaal, zegt vakbondsman Eddy Quaino van de socialistische CGSP. Daar delen de vakbondsmilitanten pamfletten uit aan automobilisten, ter hoogte van een rotonde die toegang geeft tot de luchthaven. In de luchthaven voeren de agenten versterkte controles uit, wat leidt tot langere rijen.