Twee jaar geleden ontsnapt uit gevangenis, daarna nog miljoenenroof gepleegd en nu 5.000 kilometer verderop opgepakt

Bijna drie jaar was hij op vrije voeten, maar een week geleden werd Ibrahim Akhlal dan toch opgepakt. In Conakry, de hoofdstad van het West-Afrikaanse Guinee, zowaar. Daar had de 27-jarige man zijn toevlucht gezocht, nadat hij in 2020 was ontsnapt uit de gevangenis van Sint-Gillis, en in 2021 had deelgenomen aan een bijzonder spectaculaire overval in Nederland. Waarvan nog steeds vier miljoen euro van de buit niet is teruggevonden...

Akhlal werd in ons land vier keer veroordeeld voor zware overvallen, en moest daarvoor een gevangenisstraf van in totaal 21 jaar uitzitten in de gevangenis van Sint-Gillis. Daar had de man echter geen zin in, en in maart 2020 ontsnapt hij.

Akhlal ontsnapte in 2020 uit de gevangenis van Sint-Gillis — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Spectaculaire overval mislukt door brute dosis pech

Pas iets meer dan een jaar later komt Akhlal terug boven water: op 19 mei 2021 neemt hij samen met een tiental andere Belgische, Franse en Nederlandse verdachten deel aan een overval op een waardetransport van goud, zilver en juwelen ter waarde van tientallen miljoenen euro’s in het noorden van Amsterdam. Die staan op het punt om overgeladen te worden in een gepantserde wagen van Brink’s, ’s werelds grootste waardetransporteur. Maar zover laten de overvallers het niet komen. De bewakers moeten op hun buik gaan liggen, en er wordt met automatische geweren in de lucht geschoten om omstaanders op een afstand te houden.

De overvallers hebben echter een brute dosis pech: wat ze niet weten, is dat er een politiepatrouille om de hoek staat. Die agenten horen de schoten, en trekken onmiddellijk hun kogelvrije vesten aan. Ondertussen wordt de centrale van de politie platgebeld door buren die schoten hebben gehoord. Alle mogelijke manschappen worden naar de plek gestuurd en ook een politiehelikopter, die toevallig zo’n tien minuten verderop in de lucht hing, zet koers naar de overval.

Schietpartij in veld

De zwaarbewapende gangsters gaan er meteen vandoor in drie auto’s. De eerste patrouillewagen zet onmiddellijk de achtervolging in. Zij worden beschoten met kalasjnikovs waarvan de kogels dwars door de deuren gaan. Maar de agenten laten zich niet zo gemakkelijk afschepen, en schieten terug. De overvallers proberen hen los te schudden door zich op te splitsen. Een van de vluchtauto’s rijdt naar het noorden en blijft op de politie schieten. Die auto wordt later brandend aangetroffen in Diemen nabij Amsterdam, de politie kan er één verdachte oppakken.

De twee overige vluchtwagens zijn gestopt in Broek in Waterland, een dorp ten noorden van Amsterdam, om de buit over te laden in een andere auto. Maar die tijd hebben ze niet: niet alleen de lokale politieagenten omsingelen de plek, ook zwaarbewapende agenten van de Dienst Speciale Interventies en het Rapid Response Team zijn van de partij. En de helikopter verliest de daders geen moment uit het oog. In een wanhoopspoging zetten de mannen het op een lopen door een veld. Kogels vliegen langs alle kanten. Eén van de daders komt daarbij om het leven. Een andere overvaller probeert zich in een vuilnisbak te verstoppen, maar de warmtecamera van de helikopter geeft zijn verstopplaats snel prijs.

De overval eindigde in een veld ten noorden van Amsterdam. — © AFP

Uiteindelijk worden in totaal zes verdachten aangehouden. Maar vier verdachten ontsnappen wel. Een eerste werd in november 2021 opgepakt door de Servische politie. Blijft op de vlucht: Ibrahim Akhlal. En wordt ook niet teruggevonden: 4 miljoen euro van de buit (die in totaal 14,5 miljoen bedroeg). “Het gaat om specifieke materialen die moeilijk te verhandelen zijn”, klonk het destijds bij de politie. Zo werden onder meer vijf tonnetjes met in totaal 80 kilogram platinum gezocht, net als anderhalve kilogram goudkorrels, enkele gesmolten goudbaren, en een koffer vol schroot zoals gouden ringen.

Doorbraak

De Nederlandse politie verspreidt na de overval nog wel een opsporingsbericht voor de voortvluchtige verdachten – die nog gefilmd werden terwijl ze doodgemoedereerd rondwandelden op straat in Rotterdam – en liet onder andere Akhlal internationaal seinen. Een jaar lang zonder succes.

Tot de Belgische FAST-team en de Brusselse gerechtelijke politie de man op het spoor kwamen in… Conakry, de hoofdstad van het West-Afrikaanse Guinee. Daar kon Akhlal afgelopen vrijdagnacht gearresteerd worden door de Guineese gerechtelijke politie toen hij op weg was naar een nachtclub. België heeft nu om de uitlevering van de man gevraagd.