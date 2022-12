Britse grenspolitie in luchthavens staakt acht dagen lang

De Britse grenspolitie legt vanaf vandaag/vrijdag gedurende acht dagen het werk neer in de zes grootste luchthavens in het Verenigd Koninkrijk. De agenten eisen een loonsverhoging van 10 procent. De controles in Heathrow verliepen vrijdagochtend weliswaar zonder vertraging dankzij de inzet van militairen, zo meldde de luchthaven. Er werden geen vluchten geannuleerd.

De Britse vakbond Public and Commercial Services kondigde de staking begin deze maand aan. Concreet staken de agenten van de grenspolitie, die onder meer instaan voor paspoortcontroles, in de luchthavens Heathrow en Gatwick in Londen, en de luchthavens van Birmingham, Cardiff, Glasgow, Manchester en Newhaven. De staking zal tot 27 december duren. De Britse overheid zet er militair personeel en ambtenaren in om de controleposten te bemannen.

“We hopen dat de overheid doet wat het moet doen, rond de onderhandelingstafel komt zitten en geld op tafel legt”, zei Mark Serwotka, algemeen secretaris van de vakbond, op de Britse omroep BBC. Hij waarschuwde voor een “grote escalatie” van de acties in januari als de Britse regering, die een loonsverhoging van 2 procent voorstelde, weigert verder te onderhandelen. De staking van de grenspolitie zou in dat geval tot mei kunnen aanslepen, klonk het.

Ook in heel wat andere sectoren in Groot-Brittannië eisen werknemers een hoger loon. Naast politiemensen, legden ook ambulanciers, postbodes en verpleegkundigen het werk neer. De Britse regering is tot dusver nog niet ingegaan op de eisen van de stakers.