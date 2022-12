Inflatie is in december lichtjes gedaald

De inflatie in België bedroeg in december 10,35 procent. Dat meldt het bureau voor statistiek Statbel. Het gaat om een lichte daling ten opzichte van november, toen de inflatie nog 10,63 procent bedroeg.

Ondanks de daling blijft de inflatie relatief hoog. December is de vierde opeenvolgende maand waarin de inflatie boven 10 procent uitkomt. Dat is – net zoals in de voorbije maanden – voor een groot deel te wijten aan de hoge energieprijzen.

De inflatie van energie bedraagt 32,88 procent, en levert dus een bijdrage van 3,25 procentpunt aan de totale inflatie. Onder meer de inflatie van elektriciteit nam wel af, als gevolg van het basispakket dat de regering voorziet om de energiefactuur voor de consument onder controle te houden. Ook de inflatie van benzine en diesel nam in kracht af.

Voeding duurder

De voedingsinflatie neemt wel in kracht toe. Voeding is nu 14,53 procent duurder dan in december vorig jaar. Uitschieter is plantaardige olie, een product dat in twaalf maanden tijd 45,5 procent duurder is geworden. Ook boter, melk en eieren staan in de top tien van producten die het meest in prijs gestegen zijn

Dat de voedingsinflatie blijft toenemen, komt doordat de prijsstijgingen met vertraging doordringen tot in de winkelschappen. Uit cijfers die het Prijzenobservatorium van de FOD Economie deze week publiceerde, blijkt dat de voedingsindustrie maar een deel van de grondstofprijsstijgingen in haar eindproduct heeft verwerkt. Vanaf volgend jaar zullen ook de loonsverhogingen voedingsbedrijven parten gaan spelen. De prijsstijgingen van levensmiddelen zullen dus voorlopig nog niet afzwakken, zo is de verwachting.

De lijst van producten die goedkoper werden, wordt aangevoerd door smartphones. Die daalden met 11 procent in prijs. Ze worden gevolgd door televisietoestellen, die 10 procent goedkoper werden.

Lonen

Het inflatiecijfer voor december is, samen met dat van november, bepalend voor de loonaanpassing van ongeveer een miljoen Belgische werknemers. Op basis van de afgevlakte gezondheidsindices van die twee maanden wordt het stijgingspercentage berekend. Een snelle berekening door de redactie leert dat de lonen van de ongeveer 500.000 bedienden in het paritair comité 200 in januari met 11,08 procent omhoog zullen gaan. Dit cijfer moet nog wel bevestigd worden. Voor enkele honderdduizenden werknemers in andere paritaire comités verschilt de berekening licht. Maar hun loonaanpassing zal in dezelfde grootteorde liggen.

