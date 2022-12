Al 350.000 Vlamingen kregen jobbonus

De jobbonus is een premie voor wie minder dan 2.500 euro bruto per maand verdient. Met het instrument wil de Vlaamse regering de lagere lonen ondersteunen. De bonus bedraagt tussen de 10 en 600 euro, afhankelijk van de gewerkte periodes en het loon van de persoon die in aanmerking komt.

Begin november stuurde de Vlaamse overheid de eerste brieven naar wie in aanmerking komt. 490.000 mensen hebben de premie aangevraagd en er werden er al 350.000 uitbetaald. Er is gemiddeld 317 euro gestort. Vanaf vandaag tot de eerste week van januari 2023 volgen nog eens 90.000 uitbetalingen, meldt Diependaele. Tegen dan zullen 440.000 mensen hun jobbonus ontvangen hebben.

Het totale aantal Vlamingen dat recht heeft op een jobbonus, is 747.000. Voor de 257.000 mensen die nog niet reageerden zal de belastingdienst een extra initiatief nemen, zegt Diependaele. “Elke werkende Vlaming die recht heeft op de jobbonus, moet die ook krijgen. Daarom gaan we vanaf januari de Vlamingen die zich nog niet registreerden nog eens extra contacteren.”