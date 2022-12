Unicef: “Twintig miljoen kinderen lijden onder extreme droogte in Hoorn van Afrika”

In Ethiopië, Kenia en Somalië is het aantal kinderen dat lijdt door de extreme droogte meer dan verdubbeld. Door klimaatveranderingen, graantekorten, conflicten en de wereldwijde inflatie worden zowat 20,2 miljoen kinderen bedreigd door honger, dorst en ziekte. Dat zegt Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, vrijdag in een persbericht. In juli ging het nog om 10 miljoen kinderen.