Drie doden en drie gewonden nadat man het vuur opent in Parijs, opgepakte verdachte “stond bekend voor eerdere moordpogingen”

Bij een schietpartij in de Franse hoofdstad Parijs zijn drie personen om het leven gekomen, drie anderen raakten gewond. Dat heeft het Franse parket bevestigd. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er werd een verdachte opgepakt. Het gaat om een 69-jarige man die op 12 december uit de gevangenis werd vrijgelaten.

Een man heeft vrijdagochtend het vuur geopend op straat, nabij een Koerdisch centrum in de rue d’Enghien, in het tiende arrondissement van de Franse hoofdstad. Er zouden ook schoten gevallen zijn in een restaurant en een kapperszaak, maar dat is nog niet bevestigd. Een getuige heeft het bij persagentschap AFP over “zeven à acht schoten” en “totale paniek”.

De dodentol is intussen opgelopen tot drie. Dat heeft de procureur van Parijs, Laure Beccuau, zopas meegedeeld op een persconferentie. Volgens informatie van Le Monde waren de slachtoffers Koerdische militanten.

De dader zou de 69-jarige Willam M. zijn, een Fransman die vroeger werkte als treinconducteur en zeker geen onbekende is voor het Franse gerecht. Hij was gekend voor twee eerdere feiten van poging doodslag, één in 2016 en de tweede vorig jaar. Toen viel hij een tentenkamp voor migranten aan in Parc de Bercy. Hij stak twee migranten met een sabel. Op 12 december was vrijgelaten uit de gevangenis.

Het tweede antecedent zou betrekking hebben op “feiten in Seine-Saint-Denis waarvoor hij onlangs zou zijn berecht. Maar hij tekende beroep aan.

De schutter raakte bij de schietpartij ook zelf gewond aan het gezicht en werd naar het ziekenhuis overgebracht, zo heeft de burgemeester van het 10e arrondissement van de hoofdstad, Alexandra Cordebard, meegedeeld.

Volgens informatie van Le Monde waren de drie doden Koerdische militanten en werden ze gedood in en voor het Koerdisch Cultureel Centrum Ahmet-Kaya.

De woordvoerder van het centrum, Agit Polat, reageerde door te verwijzen naar de drie Koerdische activisten die in de nacht van 9 op 10 januari 2013 in Parijs zijn vermoord. “Opnieuw hebben de Franse autoriteiten ons niet beschermd. Wederom houdt de DGSI ons in de gaten in plaats van onze veiligheid te waarborgen. Voor ons is deze aanval terroristisch. Het maakt deel uit van een klimaat van spanning dat Turkije willens en wetens in stand houdt.”

De politie roept op Twitter alvast op om de omgeving te mijden om het werk van de hulpdiensten te vergemakkelijken.

Het nationaal parket voor antiterreur is ter plaatse gegaan. Maar momenteel zijn er volgens procureur Beccuau geen elementen die wijzen op de noodzaak om het parquet national antiterroriste te vorderen.

Er is wel al een gerechtspsyhiater aangesteld om de man in de komende dagen te onderzoeken. Hij is aangehouden voor gewapend geweld met voorbedachte rade en een racistisch motief, alsook voor beschadingen.

