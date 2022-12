VN: “Aantal aanvallen op burgers in Myanmar is dramatisch gestegen”

De burgerbevolking van Myanmar is het slachtoffer van steeds toenemend geweld, zo stelt een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties. De commissie spreekt van een “dramatische stijging” van het aantal aanvallen op burgers, scholen, ziekenhuizen en kerken, aldus VN-mensenrechtenexpert Nicholas Koumjian. Het leger regeert sinds de coup van februari 2021 opnieuw over Myanmar, het vroegere Birma.

Er zou bij de aanvallen sprake kunnen zijn van oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid, aldus Koumjian. Hij staat aan het hoofd van het zogenaamde Onafhankelijke Onderzoeksmechanisme voor Myanmar. Zo wijst het orgaan vrijdag op een bloedbad dat vorig jaar op 24 december plaatsvond in de oostelijke deelstaat Kayah en waarbij dertig mensen gedood werden. De lichamen werden nadien in brand gestoken.

Myanmar kent een zeer lange geschiedenis van militair bewind. In februari vorig jaar schoof het leger regeringshoofd Aung San Suu Kyi aan de kant en startte de brutale repressie van regimecritici en dies meer, met duizenden doden tot gevolg. In delen van het Zuidoost-Aziatische land hebben zich lokale milities gevormd die zich verzetten tegen de junta. Aung San Suu Kyi wordt sinds de coup vastgehouden en liep intussen al meerdere veroordelingen op. Eerder deze week riep de VN-Veiligheidsraad Myanmar op haar vrij te laten.

In de jaren voor de coup kreeg Myanmar al bakken internationale kritiek voor de repressie van de Rohingya, de moslimminderheid in het overwegend boeddhistische land. Ook Aung San Suu Kyi, winnares van de Nobelprijs voor de Vrede in 1991, kreeg heel wat tegenwind omdat ze te weinig ondernam tegen het geweld tegen de honderdduizenden Rohingya.