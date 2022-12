“Voor uw maaltijd gestorven”: actiegroep legt dode biggetjes op honderd plaatsen in België en Nederland

De actiegroep ‘Vegan Strike Group’ heeft deze week op honderd plaatsen in België en Nederland dode biggetjes neergelegd. De actie is vrijdag aangekondigd op Facebook. Bedoeling is om “het leed in de vee-industrie” aan te kaarten.

Onder de biggetjes zijn pamfletten gelegd met de tekst “Voor uw maaltijd gestorven. Kerst zonder dierenleed begint op uw bord.” De dieren komen uit tonnen van veestallen in Nederland en zijn volgens de organisatie veelal doodgeboren of in de stal gestorven.

De biggetjes werden verspreid over honderd plaatsen, bijvoorbeeld aan het partijbureau van de VVD en D66 in Den Haag, bij universiteiten, supermarkten en tramhaltes. Ook in Hoeilaart, vlakbij het Zoniënwoud, is deze week een biggetje op straat gevonden. De lokale politie bevestigt dat het dier intussen is weggehaald.

“Het is confronterend, maar het leed in de vee-industrie is dat ook”, zegt een woordvoerder van Vegan Strike Group. “We leggen de biggetjes op straat om ze een gezicht te geven: mensen weten niet meer waar hun vlees vandaan komt. Deze dieren zijn er het slachtoffer van.”

Het is de tweede keer dat de groep een dergelijke actie op poten zet. Vorig jaar werden op kerstavond dode biggetjes en vleeskonijnen op 75 locaties in Nederland gelegd.