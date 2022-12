E-commerce in België neemt licht toe maar “ruimte voor verbetering”, zegt FOD Economie

Net als in 2020, was er vorig jaar opnieuw een lichte toename van het aantal Belgen dat online aankopen deed. Ook verkocht zowat 30 procent van de Belgische kmo’s goederen en diensten online, een stijging van 6 procent ten aanzien van 2020 en hoger dan het Europees gemiddelde van 18 procent. Dat blijkt vrijdag uit de jaarlijkse barometer van de informatiemaatschappij van de federale overheidsdienst Economie, die wijst richting de gezondheidscrisis als een verklaring voor de toename. Toch is er “ruimte voor verbetering”, klinkt het.

In 2021 ging het om driekwart (75,2 procent) van de bevolking dat online aankopen deed, in 2020 was dat 73 procent. Dat is hoger dan het Europese gemiddelde (67,1 procent), maar “in vergelijking met onze buurlanden is er nog ruimte voor verbetering”, aldus de FOD. In Nederland gaat het om bijna 90 procent van de bevolking, in Luxemburg om 81 procent. Het aandeel webverkoop in de totale omzet van Belgische bedrijven is wel opnieuw gezakt en bedraagt 12 procent. In 2019 was dat nog 15,1 procent.

Daarnaast blijven buitenlandse webwinkels bijzonder populair. Zowat 43 procent van de consumenten in België deed in de laatste drie maanden van 2021 een online aankoop bij een verkoper uit een ander Europees land. De federale overheidsdienst wijst richting “de geringe omvang van ons land, zijn centrale ligging in Europa en de aanwezigheid in onze buurlanden van grote Europese e-commerce spelers die zeer aantrekkelijk zijn voor Belgische consumenten”. In andere Europese landen doet gemiddeld slechts 18 procent van de consumenten een aankoop in een buitenlandse webwinkel. In 2020 ging het om 42 procent van de Belgische consumenten.