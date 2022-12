Vakbonden en directie van Franse spoorwegen bereiken akkoord

De vakbonden bij het Franse spoor voerden al meermaals actie de voorbije maanden. Donderdagavond werd een akkoord bereikt rond een premie voor de treinconducteurs, van 720 euro per persoon. De directie beloofde volgend jaar ook 550 extra treinbegeleiders aan te werven. Daarnaast werden nog garanties gegeven rond het verloop van de loopbaan en de lonen.

Het akkoord kan echter niet verhinderen dat er vandaag/vrijdag en dit weekend tal van treinen geschrapt worden door een staking. Het was te laat om die actie nog af te blazen. De staking is vooral voelbaar bij het hst-verkeer, terwijl het bijzonder druk is omdat heel wat Fransen de feestdagen in familieverband doorbrengen. Alle klanten die dit weekend met een hogesnelheidstrein door Frankrijk reizen, krijgen een waardebon ter compensatie.