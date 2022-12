Sammy Mahdi (CD&V): “Ik heb me geërgerd aan de klimaatklevers”

Midden in het jaar nam Sammy Mahdi het roer over als CD&V-voorzitter. Voorlopig vertaalt zich dat niet in winst in de peilingen. Krijgt Mahdi de partij dit jaar uit het dal?

Wat was voor u persoonlijk het hoogtepunt van het jaar?

“De plek-vrij-actie om Oekraïners op te vangen was een schot in de roos. Er is een enorme golf van solidariteit ontstaan hier in België. Mensen zamelden speelgoed in, stelden hun huis open. Hartverwarmend.”

En een dieptepunt?

“De saga rond de kinderbijslag is mijn dieptepunt. We streden als partij voor een logische koppeling van de kinderbijslag aan de index, mét de steun van experten. Maar de andere partijen wilden helaas niet mee.”

Welke trend of gebeurtenis – nationaal of internationaal – vond u bewonderenswaardig het afgelopen jaar?

“De mensenketting na de voetbalwedstrijden van Marokko op het WK. Moeders, vaders en jongeren namen zelf hun verantwoordelijkheid op. Een perfect voorbeeld van burgerschap.”

En welke trend of gebeurtenis vindt u het meest betreurenswaardig?

“Ik heb me geërgerd aan de klimaatklevers. Ik ben heel hard bezig met de strijd voor het klimaat. Maar niemand is er bij gebaat dat een aantal sjarels zich vastkleeft aan kunstwerken.”

Wie heeft u bewonderd het afgelopen jaar?

“De Oekraïense president Zelenski met zijn vastberadenheid. En de Marokkaanse voetballer Sofiane Boufal, die een overwinning op het WK vierde door te dansen met zijn moeder.”

En wie heeft u geërgerd?

“Aan Vladimir Poetin uiteraard. Hij heeft op korte termijn de wereld in een ongeziene chaos gestort.”

Wat wenst u voor uzelf en voor de wereld voor 2023?

“Het gaat wat melig klinken, maar ik wens iedereen tijd en ruimte om er te zijn voor elkaar. Met de partij zijn we zelf met een belronde bezig bij onze senioren. Gewoon om eens te vragen hoe het met hen gaat en hoe ze de feestdagen vieren.”