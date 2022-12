Stakingsgolf overspoelt Verenigd Koninkrijk, vakbond waarschuwt voor “verdere escalatie”

Het Verenigd Koninkrijk zit momenteel te midden van een stakingsgolf in allerhande sectoren. De secretaris-generaal van de vakbond Public and Commercial Services Union waarschuwt dat het slechts een voorproefje kan zijn indien de regering geen maatregelen neemt, zo klonk het bij radiozender BBC 4.

“Ik denk dat er een zeer grote escalatie komt van de stakingen in de openbare sector en de rest van de economie, indien de regering niet overgaat tot handelen”, zei Mark Serwotka van PCS, een vakbond voor de openbare sector.

Vrijdag raakte alvast een nieuwe staking bekend van het verplegend personeel bij de National Health Service, de openbare gezondheidszorg, in Engeland. Op 18 en 19 januari leggen ze het werk neer, tenzij onderhandelingen geopend worden, zo besliste beroepsorganisatie Royal College of Nursing volgens openbare omroep BBC. Deze maand werd al twee keer gestaakt door de NHS-verplegers in Engeland, Wales en Noord-Ierland. Er was “geen andere keuze” dan opnieuw tot actie over te gaan in januari, aldus Pat Cullen van RCN.

In Schotland lopen er nog gesprekken om stakingen bij NHS te vermijden in januari. De bonden verwierpen er de opslag van 7,5 procent die de Schotse regering voorstelde. Een geplande staking van ambulanciers volgende week 28 december in Engeland en Wales is dan weer afgeblazen. Maar vakbond GMB kondigt wel meteen ook nieuwe acties aan op 11 januari.

De Britse grenspolitie legt vanaf vrijdag gedurende acht dagen het werk neer in de zes grootste luchthavens in het Verenigd Koninkrijk. De agenten eisen een loonverhoging van 10 procent. De controles in Londen Heathrow verliepen vrijdagochtend weliswaar zonder vertraging dankzij de inzet van militairen, zo meldde de luchthaven. Er werden geen vluchten geannuleerd.

Ook de postbodes gingen vrijdag in staking en bij de snelwegenbeheerder wordt de staking die donderdag startte, voortgezet. Voordien waren er al stakingen van verplegers, ambulanciers, spoorwegpersoneel, politiemensen... De Britse regering is tot dusver nog niet ingegaan op de eisen van de stakers, die hogere lonen eisen nu de inflatie torenhoog is.