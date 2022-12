“Ik hoop dat ge stikt in uw kroketten”: Michèle (23) woedend nadat haar nieuwe tuinpaviljoen ‘gestolen’ wordt op parking van Makro

Michèle Poppe (23) uit Waregem had in het Makro-warenhuis in Eke (Nazareth) het perfecte paviljoen voor haar nieuwe tuin gevonden en gekocht. De jongedame trommelde al haar vrienden en familie op om het stuk te gaan oppikken, maar intussen was iemand andere ermee aan de haal gegaan. Michèle was woedend, tot de aap uit de mouw kwam.

Michèle Poppe deed vrijdag een oproep om de daders van de diefstal te vinden op sociale media. “Aan de mensen die mijn tuinpaviljoen van 1.700 euro gestolen hebben op de Makro-parking in Eke: precies niet de affiche gezien waarop vermeld stond ‘verkocht’? Het is te hopen dat ge stikt in uw kroketten morgenavond”, zo staat te lezen op Facebook.

“Als er iemand ‘opeens’ iemand kent met een tuinpaviljoen van 6 bij 3 meter, wees vrij om mij te contacteren. Speciaal verlof genomen, helpers en een camion geregeld... Alles voor niets! Mijn kerst kan alvast niet meer stuk”, zo schrijft Michèle nog met een sterk ironische ondertoon.

Wat extreem

De boodschap van de jongedame werd alvast veel gedeeld. “Dat van die kroketten is natuurlijk wat extreem”, zegt Michèle als we haar contacteren. “Ik was nogal boos toen ik het bericht heb getypt”, zegt ze.

Toch was Michèle allesbehalve gelukkig met de diefstal. In november had ze het paviljoen al gekocht. “Reserveren kon niet, ik moest meteen betalen”, zegt de jonge vrouw. “Ik heb dat dan ook gedaan. Het was het laatste stuk, een toonzaalmodel. De afmetingen leken op maat gemaakt voor mijn terras. Ik mocht het paviljoen gaan ophalen op eigen tempo. In tussentijd brachten de mensen van de winkel er een affiche op aan met de woorden ‘verkocht’.”

Bezorgd voor diefstal was Michèle niet. Niet alleen ging het een gevaarte van drie bij zes meter, er was ook nog eens camerabewaking op de parking. “Het was niet evident om de nodige mensen samen te krijgen voor de verhuis, daarom dat het even heeft geduurd”, zegt ze.

Oude koppel gezien

Op 23 december stonden Michèle en haar vrienden klaar voor de grote dag, maar drie vierde van het paviljoen was dus verdwenen. “Alleen een paar balken en een raster voor het dak bleven over”, vertelt Michèle nog. “Het ergste van al? De diefstal zou de dag voordien gebeurd zijn.”

“Een man heeft me na mijn oproep op Facebook gecontacteerd. Hij getuigt dat hij een ouder koppel heeft gezien dat het paviljoen heeft gedemonteerd en ingeladen in een grijze bestelwagen. Wellicht kregen ze niet alles in één keer mee. De bestelwagen was bedrukt met een opschrift van een bedrijf in Zulte, maar de getuige kan zich de naam ervan niet herinneren.”

Camera werkt niet

“Ik ben gecontacteerd door medewerkers van Makro, maar zij zeggen dat de camera nabij het paviljoen niet werkt: die staat er blijkbaar alleen om mensen af te schrikken”, zegt de onfortuinlijke jongedame nog. “Ik heb nog geen aangifte gedaan bij de politie.”

Michèle kreeg wel haar geld terug van Makro. “Gelukkig had ik mijn factuur nog”, zegt ze. “Maar ik had het paviljoen graag gehad om een instuif te houden. Ik ben onlangs alleen gaan wonen in Waregem, in een huis met een mooie, zuidgerichte tuin zonder beschutting. Ik had zelfs een bijhorende lichtslinger gekocht.”

Gouden tip

De situatie leek uitzichtloos, maar plots kreeg Michèle een gouden tip. Een telefoontje van ... de dader. Of beter: van een andere koper. “Makro heeft het paviljoen blijkbaar twee keer verkocht”, zegt een verbaasde Michèle. “Ik heb de andere koper aan de lijn gehad.”

Hoe de dubbele verkoop is kunnen gebeuren, is voorlopig onduidelijk. Geen kwaad opzet dus, maar wel heel wat verwarring. Wie het paviljoen nu zal mogen houden, is nog niet uitgemaakt.