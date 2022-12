‘Rode Rebellen’ blokkeren visafdeling van supermarkt in Gent: “Een dier levend koken, is niet feestelijk”

Actievoerders van Extinction Rebellion blokkeerden vrijdag de visafdeling van supermarkt Cru op de Kouter in Gent. In hun gekende stijl voerden de Rode Rebellen actie voor een plantaardig kerstfeest. Vier actievoerders werden uiteindelijk door de politie opgepakt en bestuurlijk aangehouden.

Een vreemd zicht op de Kouter aan supermarkt Cru. Zes ‘rode rebellen’ schreden stilzwijgend in de in de regen langzaam vooruit. Ze lijken een kruising tussen de stroppendragers en de maagden van The Handmaids Tale, maar behoren tot de Gentse vertakking van actiegroep Extinction Rebellion.

LEES OOK. Milieuactivisten viseren steenkoolterminal in Gent: “Fossiele brandstoffen veroorzaken menselijk leed”

De feestdagen zijn in aantocht en op sommige eettafels staat kreeft op de menu. De actiegroep hekelt echter de verkoop van onder meer kreeften. “Die worden levend gekookt”, klinkt het. “Heel feestelijk zogezegd, terwijl het bewezen is dat zij daardoor veel pijn ervaren. Gruwelijk gewoon.” (Lees verder onder de foto)

© DVH

De Rode Rebellen protesteerden dan ook stilzwijgend aan de deur van supermarkt Cru waar kreeft verkocht wordt. Eén actievoerder verkleedde zich als een kreeft en legde zich voor de ingang neer. Op de grond werd een kookpan gezet en besprenkeld met vals bloed om de gruwelijkheid te tonen.

LEES OOK. ‘Rode rebellen’ blokkeren steenkoolterminal in de Gentse haven: “Het is code rood voor de mensheid”

Vier actievoerders blokkeerden terwijl de toegang tot de visafdeling van de Cru. De politie werd verwittigd en de actievoerders werden gevraagd om vrijwillig de supermarkt te verlaten. Dat deden ze na meermaals aandringen niet. Daarop besliste de politie om de vier bestuurlijk aan te houden.

Cru betreurt de actie van vrijdag en verontschuldigt zich bij klanten die hinder ondervonden tijdens hun winkelbezoek. “Dierenwelzijn staat hoog op onze agenda”, klinkt het. “Voor alle producten van gekweekte dieren zorgen wij voor de best mogelijke omstandigheden voor de dieren.”