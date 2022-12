Vrouw komt om bij woningbrand in Neerbeek: wellicht sprake van kwaad opzet

In een huis in Neerbeek, in de gemeente Incourt, heeft woensdag een mogelijk aangestoken brand gewoed. Een vrouw is om het leven gekomen, zo heeft het parket van Waals-Brabant vrijdag bevestigd.

De brandweer van de hulpverleningszones Waals-Brabant, Tienen en Gembloers werden woensdagavond iets voor 23.00 uur opgeroepen. Een voorbijrijdende automobilist had de hulpdiensten gewaarschuwd, nadat hij achter de ramen van de woning oranje licht had gezien. Toen de brandweer en de politie ter plaatse kwamen, stond de benedenverdieping van het huis in lichterlaaie en verspreidden de vlammen zich naar de eerste verdieping.

Door de intenstiteit van de vuurzee en de twijfelachtige stabiliteit van het gebouw slaagden de reddingswerkers er niet in vooruitgang te boeken. Toen het vuur eenmaal onder controle was, ontdekten de brandweerlieden een levenloos lichaam. Het lichaam werd aan een autopsie onderworpen, die vrijdag nog aan de gang was in aanwezigheid van een team van Disaster Victim Identification (DVI) van de federale politie.

Een dame die geboren werd in 1952, was duidelijk de enige bewoonster van het huis. Volgens de eerste resultaten van het onderzoek zou de oorzaak van de brand crimineel zijn. De zaak is verwezen naar de onderzoeksrechter.