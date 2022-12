Busje Komt Zo-bedenker Bas van den Toren (64) overleden

Bas van den Toren is op 64-jarige leeftijd overleden. In 1995 scoorde hij een een nummer 1-hit met Busje Komt Zo. Hij trad ook op als

In 1986 vormde Van den Toren samen met Gerard Oosterlaar het duo Höllenboer. Oosterlaar ontfermde zich over de teksten en Van den Toren hield zich bezig met het muzikale deel. In 2009 voegde ook Hans Nieuwenhuis, een bevriende gitarist, zich bij de formatie. In een eerder interview gaf Van den Toren te kennen niet te snappen waarom Busje Komt Zo zo’n hit is geworden. “Het was natuurlijk een enorm kutnummer”, zei hij.

Van den Toren was al geruime tijd ziek. Vanwege gezondheidsproblemen kon hij ook niet meer optreden.