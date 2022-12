‘Kerstpiemels’ verscheuren opnieuw West-Vlaams dorp, ondanks aanpassing: “Eerlijk? Het is schaamtelijk, mijnheer”

Ettelgem verslikt zich weer maar eens in de kerstopsmuk langs de enige straat die door het dorp loopt. Twee jaar terug was het West-Vlaamse dorpje, bij Oudenburg, al de risee van de beschaafde wereld omdat de kerstverlichting er oplichtte als een reeks forse erecties in wit en blauw. In een bui van zedigheid liet de burgmeester het dit jaar aanpassen, met een flinke sneeuwvlok erbovenop. Maar omdat ook dat niet wordt gesmaakt, zal hij nu een dorpsbevraging organiseren.