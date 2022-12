Deminor heeft nieuwe rechtszaak ingeleid in dossier Arco

Vrijdag is voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg een nieuwe rechtszaak ingeleid door Deminor in het dossier Arco. Maar liefst 14.000 coöperanten hebben zich aangesloten bij deze procedure, schrijft De Tijd en wordt bevestigd door Deminor-topman Erik Bomans. Het zou daarmee één van de grootste rechtszaken ooit in ons land zijn. Deminor eist een schadevergoeding van Arco, de Belgische staat en Belfius.

Het ging nog maar om een puur formele inleiding, zegt Bomans vrijdag, voor een kleine groep van coöperanten. “Alle partijen kwamen vandaag overeen om op 3 februari de echte inleidende zitting te organiseren waar dan de agenda voor het proces zou worden vastgelegd”, klonk het. Dat zou ten vroegste in 2024 kunnen plaatsvinden, schat de advocaat. Maar eerst moeten dus nog alle betrokken coöperanten worden aangemeld, tegen ten laatste 31 december.

Eind 2011 verloren bijna 800.000 coöperanten van Arco, dat gold als de financiële arm van het ACW, samen naar schatting zo’n 1,5 miljard euro toen verschillende Arco-coöperaties in de nasleep van Dexia tijdens de financiële crisis overkop gingen en de vereffening opstartten. Arco was een grote aandeelhouder van die bank waaruit het huidige Belfius is ontstaan. Om de pil te vergulden, kwam de toenmalige regering met een waarborgregeling op de proppen. Die werd echter na een lange gerechtelijke weg tot bij de Europese rechters in Luxemburg verworpen.

De rechtszaak die vrijdag door Deminor werd ingeleid is een nieuwe zaak. Vorig jaar ving het advieskantoor na een jarenlange procedure bij de Brusselse ondernemingsrechtbank bot. Die rechtbank oordeelde dat de vordering in naam van bijna 2.200 coöperanten onontvankelijk was. Deminor voerde voor de rechtbank misleiding door de Arco-vennootschappen, de voorgangers van de bank Belfius, Arco-bestuurster Francine Swiggers en de Belgische staat aan. De investering in Arco zou de spaarders als veilig zijn voorgesteld. Deminor tekende beroep aan, maar de behandeling van deze zaak zou er pas in 2028 zijn.

Systematische en langdurige misleiding

Omwille van de verjaringstermijnen in de zaak-Arco, heeft Deminor nu, voor het einde van het jaar, een nieuwe procedure gelanceerd. De belangenorganisatie zegt over meer informatie en bewijzen te beschikken dat het gaat om “systematische en langdurige misleiding”. Deminor baseert zich onder meer op nieuwe getuigenissen van kantoorhouders en nieuwe interne documenten, klinkt het in De Tijd.

Een andere belangenorganisatie ArcoClaim werkt intussen ook aan een nieuwe gerechtelijke procedure, zo bevestigde advocaat Geert Lenssens eerder deze maand. ArcoClaim hoopt voor de Arco-gedupeerden een schadevergoeding te bekomen en dient een vordering in tegen beweging.net (opvolger ACW), de Belgische staat en Belfius. De zaak zou in maart volgend jaar worden behandeld door de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. ArcoClaim hoopt in eerste instantie op de aanstelling van een bemiddelaar.

Beide zaken, van ArcoClaim en Deminir, zullen dus voor dezelfde rechtbank komen, maar Bomans verwacht niet dat ze zullen worden samengevoegd. “De partijen zijn verschillend, wij dagvaarden bijvoorbeeld niet beweging.net”, zegt hij vrijdag.