Wechelderzande, Tielen

In Wechelderzande (Lille) wordt met groot ongeloof gereageerd op het overlijden van Ilse Michiels (54). Ze werd vrijdagochtend dood aangetroffen in de kelder van bakkerij Mariën in Den Hert, waar ze al tien jaar werkte. Het parket gaat uit van moord. Veel dorpsbewoners zijn klant bij de bakkerij en kenden Ilse. “Zoiets verwacht je hier niet.”