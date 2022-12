Antwerps gerecht luidt alarmbel over problematische overbrenging van gedetineerden

De rechtbank van eerste aanleg en parket Antwerpen trekken vrijdag aan de alarmbel door de aanhoudende problemen bij de overbrenging van gedetineerden naar het justitiepaleis. “Daardoor doen er zich op alle fronten onaanvaardbare situaties voor”, klinkt het. Ook in Brussel werden donderdag twee gedetineerden vrijgelaten omdat ze niet in de rechtbank waren geraakt door transportproblemen.

De dienst Directe Beveiliging - die deel uitmaakt van de federale politie - slaagt er niet in om de overbrengingen van gedetineerden naar het justitiepaleis vlot te laten verlopen omdat er onvoldoende personeel is. Daardoor lopen voorleidingen bij de onderzoeksrechter en de zittingen van de raadkamer vertraging op.

“Donderdag waren rond de middag nog maar 9 van de 36 zaken voor de raadkamer behandeld. Er moest beroep worden gedaan op de lokale politie om de personen die waren overgebracht alsnog voor de rechter te kunnen laten verschijnen. Sommige gedetineerden lieten vooraf al weten af te zien van hun overbrenging wegens geen personeel. Dit is een evolutie die een rechtstaat onwaardig is”, zegt persrechter Wendy Verhaegen.

Ook voor de correctionele rechtbank stellen zich gelijkaardige problemen. “Collegiale kamers lopen uren vertraging op en meermaals dienen zaken met aangehoudenen uitgesteld te worden omdat de betrokkenen niet (tijdig) werden overgebracht.”

Ook in Brussel

In de gevangenissen doen zich schrijnende situaties voor waarbij gedetineerden niet worden overgebracht voor noodzakelijke medische tussenkomsten. “De goede werking van de rechtstaat is in gevaar. De rechtbank roept op om dringend voor een oplossing te zorgen zodat de rechten van iedereen optimaal kunnen blijven gewaarborgd”, aldus Verhaegen.

Het probleem stelt zich niet alleen in Antwerpen, in Brussel doen zich dezelfde problemen voor. Donderdag werden twee verdachten in een drugsdossier vrijgelaten omdat ze niet in de rechtbank waren geraakt. Het federaal parket diende intussen wel beroep in tegen hun vrijlating.