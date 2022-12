De dader had het op buitenlanders gemunt en had pás de gevangenis verlaten: dit weten we al over de schietpartij in Parijs

Bij een schietpartij aan een Koerdisch cultureel centrum in Parijs zijn drie doden en drie gewonden gevallen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin had de schutter het op buitenlanders gemunt. De verdachte, een man van 69, is opgepakt. Nadien braken rellen uit in de hoofdstad.

Wat is er precies gebeurd?

De schutter opende kort voor de middag het vuur in het tiende arrondissement in de Franse hoofdstad, in de buurt van Gare du Nord, nabij het Koerdisch cultureel centrum Ahmet-Kaya in de rue d’Enghien. Volgens getuigen werd er ook geschoten in een restaurant en een kapsalon vlakbij. “Het was totale paniek, we hoorden zeven of acht schoten en sloten onszelf op in de winkel”, zegt een winkeleigenaar tegen persbureau AFP. De schutter werd uiteindelijk zelf neergeschoten en aangehouden in de kapperszaak, waar volgens omstanders twee mensen in hun benen waren geschoten. Drie personen zijn om het leven gekomen, van de drie gewonden zou één iemand er erg aan toe zijn.

Na de middag liepen de gemoederen hoog op in het Koerdisch cultureel centrum. Aanwezigen trokken de straat op en scandeerden anti-Turkse leuzen, schrijft Le Monde. Ze richtten ook vernielingen aan en bekogelden de politie met stenen. Die reageerde met traangas. Meerdere agenten zijn gewond geraakt.

© Blondet Eliot/ABACA

Wie is de dader?

De schutter, lid van een schietclub, raakte zelf gewond aan het gezicht en werd naar het ziekenhuis overgebracht, meldt Alexandra Cordebard, de burgemeester van het tiende arrondissement van de hoofdstad. Volgens het parket gaat het om een 69-jarige Fransman. Willam M. werkte vroeger als treinconducteur en was gekend voor twee eerdere feiten van poging tot doodslag, in 2016 en in 2021. Vorig jaar viel hij een tentenkamp voor migranten aan in Parc de Bercy en stak hij twee migranten met een zwaard. Hij mocht pas eerder deze maand, op 12 december, de gevangenis verlaten. Het andere antecedent zou betrekking hebben op feiten in Seine-Saint-Denis waarvoor hij onlangs werd berecht, maar hij tekende beroep aan.

Wat weten we over zijn motieven?

Het parket laat weten dat het onderzoek naar zijn motieven nog loopt. Een racistisch geïnspireerd motief is gezien de achtergrond van de man niet uitgesloten. Juan-Golan Eliberg, een getuige van het incident en kunstenaar aan het Koerdische centrum, zegt aan persagentschap Reuters dat “Koerden het doelwit waren”.

De Parijse burgemeester Anne Hildago omschrijft de schutter als “een extreemrechtse militant”, die de Koerdische gemeenschap viseerde. Ook de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin verklaarde dat de schutter het duidelijk op buitenlanders had gemunt. Maar hij bleef meer op de vlakte over een politiek motief. “Het is niet zeker of de dader die deze personen wilde vermoorden het specifiek gemunt had op Koerden.”