De moord op Steven B. (16) uit Borgerhout is het trieste einde van een gewelddadige vete tussen de drillrappers van Antwerpen en die van Aalst. Zo zou slachtoffer Steven B. enkele maanden geleden zelf één van zijn latere moordenaars gestoken hebben met een mes, vernemen we van welingelichte bronnen. De vete tussen de twee groepen startte na een vechtpartij tijdens een vriendschappelijke voetbalmatch in juni.