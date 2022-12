Het Antwerpse gerecht voert een onderzoek naar moord in een bakkerij in Wechelderzande, bij Lille. Daar werd vrijdagochtend in de kelder van de zaak het lichaam van Ilse Michiels (54) aangetroffen door een collega. Ze blijkt met geweld om het leven gebracht, maar voorlopig is het een raadsel door wie. “Ze was een heel lieve collega en vriendin.”