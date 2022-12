Als een raket gelanceerd (en niet alleen op het veld): 18-jarige Genkenaar Bilal El Khannouss heeft na WK 1,3 miljoen volgers

Voetballers zijn hot op sociale media en dat heeft Bilal El Khannouss (18) de voorbije weken ook gemerkt. Begin november had de middenvelder van RC Genk die met Marokko mee mocht naar het WK nog 8.000 volgers op Instagram. Bij de start van het WK waren dat er 40.000, nu 1,3 miljoen. En daar kan hij een pak geld aan verdienen. “Dan spreken we over zware contracten, met erg hoge bedragen.”