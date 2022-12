2022 was volgens onze reporter het jaar van de politieke navelstaarderij: “Zo wint het antisysteem in al zijn vormen”

Geen grote hervormingen, dominantie van dagjespolitiek en ordinair gebakkelei: 2022 was allerminst een fraai politiek jaar. En voor 2023, het laatste jaar voor de verkiezingen, moeten we niet meteen beterschap verwachten. De bestuurspartijen zijn zo hard bezig met overleven in het huidige systeem dat grote beslissingen onmogelijk worden. En zo wint het antisysteem in al zijn vormen.