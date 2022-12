Helft van crèches werd voorbije drie jaar niet geïnspecteerd, ook al moest dat eigenlijk twee keer gebeuren

In principe zou elk kinderdagverblijf om de drie jaar minstens twee keer de zorginspectie over de vloer moeten krijgen. Maar uit onze bevraging blijkt dat de helft de jongste drie jaar geen enkele inspecteur heeft gezien.

Van wanneer dateert de meest recente controle door de zorginspectie? Op die vraag antwoordt ruim de helft van de kinderdagverblijven een jaartal ouder vóór 2020. De minst recente controle dateert van 2012, en een deel is zelfs nog nooit gecontroleerd.

Nochtans beweert de zorginspectie op haar website dat ze “minstens twee keer in een periode van drie jaar” inspecteert, behalve de onthaalouders die bij een overkoepelende organisatie zijn aangesloten. Die krijgen ook vanuit hun koepel controles en daar gaat de zorginspectie maar één keer in een periode van vijf jaar langs. In de online bevraging van 820 kinderdagverblijven zijn er enkele uit die laatste categorie. Maar dan nog duidt dit op een stevige achterstand bij die zorginspectie.

Het departement Welzijn, bevoegd voor de zorginspectie, geeft toe dat er een achterstand is, al wil het niet concreet zeggen hoeveel die bedraagt. Als reden verwijst het naar de vele inspecties die het nu na klachten, of in opvolging van geschorste crèches moet uitvoeren. “Daardoor kunnen we momenteel zo goed als geen inspecties op eigen aansturen uitvoeren”, aldus het departement. Bovendien kampt ook de zorginspectie met een personeelstekort. Het team kinderopvang bestaat nu uit 36 mensen. Tegen de zomer zou dat met 44 extra mensen meer dan verdubbelen.