Man arbeidsongeschikt na bezoek aan spoed: “Voet dichtgenaaid terwijl er nog glas in zat en twee pezen over waren”

De spoeddienst van AZ Voorkempen in Malle ligt opnieuw onder vuur. Roland Van Doren diende klacht in bij de ombudsdienst omdat de voet van zijn zoon werd dichtgenaaid terwijl er nog glasrestjes in zaten en er twee pezen door waren. Hierdoor is hij nu lang werkonbekwaam. AZ Voorkempen wacht op het verslag van het ander ziekenhuis en van de onafhankelijke expert vooraleer conclusies te trekken. Daarna komt er zeker overleg.

Op 3 december trapte W. (36) uit Sint-Antonius thuis in een kapotgevallen glas. Omdat de snede diep was en hij direct veel bloed verloor, belde hij de ambulance. “Het was zaterdagavond. Ik kon er niet meer op staan en was alleen thuis.”

Op de spoeddienst van AZ Voorkempen werd de wonde verzorgd. Het glas werd verwijderd, de snede dichtgenaaid en W. kreeg een spuit tegen tetanus. “Een doktersbriefje voor ziekteverlet was niet nodig zei de arts, ik kon maandag weer gaan werken. Zondag bleef ik veel pijn hebben. Omdat ik maandag onmogelijk met mijn voet in mijn veiligheidsschoen geraakte, ben ik naar de huisarts gegaan. Die verwees me door naar een specialist waar ik woensdag terecht kon. Daar hebben ze een echo gemaakt. Uit het medisch verslag bleek dat er nog glasrestjes in de dichtgenaaide snede zaten en er twee pezen door waren, waardoor mijn tenen naar boven stonden.”

Het is nog niet zeker of alles weer in orde komt met de pezen. — © kma

Daags erop werd W. geopereerd in AZ Monica in Deurne. Hij is nu tot 31 januari op ziekteverlof. “De schade is erger geworden omdat hij langer heeft moeten wachten op de juiste zorgen”, zegt vader Roland. “Toen ik naar de ombudsdienst van AZ Voorkempen belde waarom er op de spoeddienst geen echo werd gemaakt, kreeg ik te horen dat beeldvorming geen taak van de spoed is. In Malle zeiden ze dat de hechtingen er na een week uitmochten, waar ze in Deurne ook van schrokken.”

Doordat de schade verergerd is en W. nu meer inkomensverlies lijdt, vraagt Roland een tegemoetkoming. “Het is zelfs niet zeker of alles nog in orde komt met zijn pezen. Mijn andere zoon is er ook eens bijna gestikt op de spoed van AZ Voorkempen omdat hij helemaal opzwol na een allergische reactie. Ze hadden hem laten wachten tot hij van zijn stoel viel.”

Roland verloor afgelopen jaar al zijn vrouw en een zoon. “Het houdt precies niet op.”

Dokter Pieter Jan Simons, hoofdarts-medisch directeur bij AZ Voorkempen, wenst de patiënt eerst en vooral een vlot herstel toe. “We hebben op 3 december de tijd genomen om de wonde uitgebreid te verzorgen. Het is de normale gang van zaken dat wanneer er aanhoudende klachten zijn, de patiënt opnieuw contact opneemt met een zorgverlener en er een vervolgonderzoek gebeurt. We wachten op meer informatie over het medische dossier van het andere ziekenhuis. We wachten ook graag het verslag af van een onafhankelijke expert vooraleer we conclusies trekken. Onze ombudsvrouw is op de hoogte van deze zaak. Zij zal de zaak verder uitklaren en hierover in gesprek gaan met de patiënt.”

Tijdens zijn bezoek aan de spoed in Malle zou W. zijn tenen nog hebben kunnen bewegen.