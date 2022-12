Oppositieleider Sitiveni Rabuka bekrachtigd als premier van Fiji

In Fiji is oppositieleider Sitiveni Rabuka bekrachtigd als de volgende premier van zijn land. Daarmee zijn de pogingen van de uittredende regering om zijn terugkeer naar de macht te dwarsbomen, verijdeld.

In een geheime stemming in het parlement haalde Rabuka het met 28 stemmen tegenover 27 voor zijn tegenstander, liet de voorzitter van de Kamer, Naiqama Lalabalavu, weten. Rabuka heeft beloofd de democratie van de kleine eilandenstaat te hervormen.

Fiji verkeerde in een impasse na de recente parlementsverkiezingen die geen duidelijke meerderheid hadden opgeleverd. Zowel Fiji First, de partij van de uittredende premier Frank Bainimarama, als de People’s Alliance van zijn politieke rivaal Sitiveni Rabuka haalden 26 zetels in het parlement, dat er in totaal 55 telt.

De kleine sociaaldemocratische partij Sodelpa, die de overige drie zetels had veroverd, kreeg daardoor de sleutels in handen voor de vorming van een nieuwe regering en opteerde uiteindelijk voor een samenwerking met de People’s Alliance. De partij van Bainimarama verklaarde nadien dat het akkoord waardoor de oppositiepartijen konden winnen, onwettig was en zei te zullen vechten om haar kandidaat aan de macht te houden.