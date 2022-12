Poetin spreekt voor het eerst het verboden woord uit, VS reageert: “Russische agressie heeft vernietiging veroorzaakt, welke terminologie hij ook gebruikt”

De Verenigde Staten hebben vrijdag, met lichte ironie, de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen om de realiteit van het conflict in Oekraïne te erkennen en zijn troepen terug te trekken. De reactie van Washington kwam er nadat Poetin kort daarvoor op een persconferentie het verboden woord “oorlog” in de mond had genomen terwijl hij over Oekraïne sprak, daar waar hij het normaal gezien steevast heeft over “een speciale militaire operatie”.