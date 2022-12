Pep Guardiola houdt zomertransfer Kalvin Phillips aan de kant tegen Leeds: “Hij kwam met overgewicht terug van het WK”

De transfer van Kalvin Phillips van Leeds naar Manchester City is vooralsnog geen succes geweest. De 27-jarige middenvelder charmeerde de voorbije seizoenen bij de Engelse middenmotor en kreeg afgelopen zomer zijn toptransfer naar de landskampioen.

Bij City kwam hij, mede door blessures, nog maar vier keer in actie. Toch selecteerde bondscoach Gareth Southgate hem voor het WK in Qatar. Ondanks de twee invalbeurten, keerde de middenvelder niet in de beste conditie terug uit het Midden-Oosten.

Zo maakte Pep Guardiola duidelijk dat Phillips alvast niet moet hopen op speelminuten woensdag, wanneer City de competitie hervat tegen zijn ex-club Leeds. “Hij is niet geblesseerd, hij is met overgewicht teruggekeerd”, verklaarde Guardiola. “Ik weet niet waarom. Hij is niet teruggekomen in de conditie om te kunnen trainen en te spelen. Daarom kan hij niet spelen. Als hij inzetbaar is, zal hij spelen, omdat we hem nodig hebben.”