China kreunt onder corona: elke dag half miljoen besmettingen in één stad

In de Chinese stad Qingdao worden elke dag een half miljoen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat meldt een lokale gezondheidsfunctionaris. In een artikel, dat snel werd gecensureerd, zei hij dat de officiële gegevens de werkelijke omvang van de golf niet weergeven.

Sinds 2020 legde China strenge sanitaire beperkingen op in het kader van het zogeheten zerocovidbeleid, om de kwetsbaarste en ongevaccineerde mensen te beschermen.

De regering heeft de meeste van die beperkingen begin december echter onaangekondigd beëindigd vanwege de groeiende ergernis bij de bevolking en de aanzienlijke gevolgen voor de economie. Het aantal besmettingen is sindsdien explosief gestegen, terwijl er een tekort is aan medicatie en zelftests.

In het hele land worstelen steden met het stijgend aan besmettingen. De ziekenhuizen liggen vol en ook de crematoria zijn overbevraagd.

Record

Wegens het tekort aan testmateriaal is het moeilijk om in te schatten hoeveel mensen er in het land precies besmet zijn met het virus. Daarnaast meldden de autoriteiten dinsdag dat alleen mensen die rechtstreeks aan ademhalingsproblemen in verband met COVID-19 zijn overleden, in de statistieken worden opgenomen. Die “wetenschappelijke” methode leidt volgens de autoriteiten tot de lagere cijfers.

De hoogste gezondheidsautoriteit in China schat dat maar liefst 248 miljoen mensen, dat is bijna 18 procent van het land, waarschijnlijk het virus opliepen in de eerste 20 dagen van december. Als dat klopt, dan wordt het vorige record, met zo’n 4 miljoen besmettingen in januari 2022, verpulverd.