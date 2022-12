Eva De Bleeker (Open VLD) spreekt voor het eerst na ontslag: “Ik heb nog een paar Whatsappjes gekregen van De Croo”

Voormalig staatssecretaris van Begroting en Consumentenzaken Eva De Bleeker (Open VLD) heeft op Radio 1 voor het eerst uitgebreid gereageerd op haar ontslag. Een maand nadat ze de laan werd uitgestuurd, lijkt ze vrede te hebben genomen met de beslissing: “Wat gebeurd is, is gebeurd. De bladzijde is omgedraaid.”

De reden van haar ontslag van vorige maand is intussen bekend. Premier De Croo beschuldigde haar partijgenoot ervan dat ze een “materiële fout” had gemaakt in de begroting. De Bleeker had ervoor gekozen om de kosten voor de BTW-verlaging op energie al mee op te nemen in de begroting, waardoor het uiteindelijk tekort niet overeenkwam met wat de premier eerder had gezegd.

Haar ontslag kreeg echter nog een staartje toen weekblad Knack WhatsApp-berichten publiceerde waaruit leek dat het kabinet van premier De Croo de begroting van De Bleeker wel degelijk had goedgekeurd. Is de staatssecretaris voor de bus gegooid door haar eigen partij, zoals enkele oppositiepartijen beweerden?

LEES OOK. Waarvoor gebruiken politici eigenlijk Whatsapp? En is het veilig?

Premier Alexander De Croo. — © BELGA

De Bleeker wijst alvast niemand met de vinger. “Ik ben geen ruziemaakster. Wat gebeurd is, is gebeurd”, reageerde zij in “De ochtend” op Radio 1. “Of ik een fout heb gemaakt? Er stonden veel waarheden, maar ook veel onwaarheden in al wat ik gelezen en gehoord heb. Begroting is geen exacte wetenschap. Je maakt een raming van de budgetten die beschikbaar zijn en die nodig zijn. Daar zijn verschillende visies en meningen over. Ik heb mijn beslissingen genomen in eer en geweten, weloverwogen. Maar om dan achteraf alles te heroverwegen, dat is niet aan de orde.”

LEES OOK. Is premier De Croo verplicht om zijn Whatsapp-berichten openbaar te maken? Het antwoord is duidelijk

Heftige periode

Een maand nadat ze de bons heeft gekregen, komt De Bleeker stilaan weer op haar positieven. “Het was een heftige periode. Als plots alles stopt, dan verandert heel je toekomstperspectief. Ik heb dus wel een aantal slapeloze nachten gehad en wat liggen piekeren. Maar veel mensen maken dit wel eens mee. En er zijn ook heel veel ergere dingen. Ondertussen gaat het al bij al goed met mij.”

Ondanks de dreun die ze te verduren kreeg, blijft De Bleeker actief in de politiek als internationaal secretaris voor Open VLD, de partij waarover ze nog steeds geen kwaad woord te zeggen heeft. “Ik heb echt veel vrienden in de partij. Ik zit er al meer dan 30 jaar en ik ken in alle afdelingen mensen en heb er nauwe banden. Een politiek engagement is geen knop die je aan en af kunt zetten. Die gedrevenheid is er nog altijd en zal er blijven. Voor die ene klap ga ik dat niet weggooien.”

LEES OOK. Toppers bij Open VLD zaten al langer te wachten op moment om De Bleeker aan de kant te schuiven

WhatsAppjes sturen met De Croo

Ook in volle heisa over de begroting en haar ontslag bleef ze in nauw contact met de partijtop, zegt De Bleeker. “We zijn altijd met elkaar blijven praten en er is begrip voor ieders standpunt. Iedereen beseft dat het moeilijk was. Dat een van mijn kabinetsleden naar buitenkomt met informatie, zal voor mijn partij zeker niet gemakkelijk geweest zijn. Maar er is ook wel ergens begrip voor: die persoon heeft ook keihard gewerkt. Onder zulke druk knapt een mens al eens.”

De Bleeker heeft nog plannen om in de toekomst opnieuw de politieke ladder te beklimmen richting hoogste tredes. Om haar kansen gaaf te houden probeert ze een goed contact te houden met premier De Croo, van wie ze sinds haar ontslag nog “een paar WhatsAppjes” heeft gekregen. “Hoe mijn politiek engagement er in de toekomst nog uitziet, weet ik niet. Maar de kans is wel groot dat je mij nog terugziet”, klinkt De Bleeker ambitieus.

LEES OOK. Eerst heisa over cijfers, dan ontslag van De Bleeker, nu uitgelekte berichtjes: hoe begrotingsdébacle premier blijft achtervolgen