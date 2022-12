Stoppen slaan door bij man (32) nadat hij wordt afgewezen: “Vriendin en buurvrouw deelden in de klappen”

Een 32-jarige man uit Wetteren die drie vrouwen had geschopt of geslagen mocht het vrijdag in de Gentse rechtbank komen uitleggen. Eén ervan greep hij bij de keel nadat hij via sms werd afgewezen.

LEES OOK. Van lef gesproken: vrouw smokkelt speed gevangenis binnen voor vriend die vastzit

Een 32-jarige man Wetteren leerde afgelopen zomer een dame uit Sint-Amandsberg kennen. Ze gingen een paar keer op date. “Just for fun”, verklaarde de vrouw later. In augustus stuurde ze hem daarop een sms om hun ‘relatie’ te beëindigen. Ze wou geen contact meer met hem.

Die sms deed de man zijn stoppen doorslaan. Dronken zocht hij de vrouw thuis in Gent op en vroeg hij om met hem mee te gaan. “De vrouw weigerde en daarop greep hij haar bij de keel”, legde de procureur uit. “Een vriendin en buurvrouw kwamen tussen, maar deelden ook in de klappen.”

Drugsverslaving

De Wetternaar sloeg daarna op de vlucht, maar kon uiteindelijk door de politie opgepakt worden. Sinds september zit hij in voorlopige hechtenis in de gevangenis. Vrijdag stond de man voor de Gentse rechtbank. Het openbaar ministerie vorderde één jaar cel voor deze feiten.

Tegen 27 januari moet de rechter oordelen over een gepaste straf. Zijn advocaat Dominique De Waele vroeg om zijn cliënt nog een kans te geven. “De feiten betwist hij niet, maar hij was toen verslaafd aan drugs. Hij is afgekickt en bereid om te werken aan een zijn agressieproblematiek.”

LEES OOK. Stom ongeluk of poging doodslag? Man riskeert 5 jaar cel nadat hij vrouw van trap duwt en pas na twee dagen hulp zoekt