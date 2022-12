Anderhalf miljoen Amerikanen zonder elektriciteit door “historische” storm

Volgens de gespecialiseerde website Poweroutage.us worden de staten North Carolina, Maine en Virginia getroffen door de stroompannes. Vrijdagavond lokale tijd zaten een miljoen huizen nog in het donker.

Geschat wordt dat voor circa 240 miljoen Amerikanen een vorm van waarschuwing van kracht is, wat neerkomt op meer dan 70 procent van de bevolking van de VS. Het gaat volgens NWS om “een van de grootste waarschuwingen ooit uitgeschreven”.

Voor veel mensen, die tijdens de feestdagen naar hun familie trekken, belooft het geen sinecure te worden. Vrijdagavond telde de gespecialiseerde website Flightaware 5.500 geannuleerde vluchten in de Verenigde Staten. De zwaarst getroffen luchthavens zijn die van Seattle, New York, Chicago en Detroit.

Verschillende staten hebben wegens het extreme weer de noodtoestand uitgeroepen. Het gaat onder meer om New York, Oklahoma, Kentucky, Georgia en North Carolina.

De storm strekt zich uit van de Canadese grens in het noorden van het land tot de Mexicaanse grens in het zuiden. In El Paso in de staat Texas zijn schuilplaatsen geopend voor de migranten die uit Mexico komen. Zo kunnen ze schuilen voor de vriestemperaturen.