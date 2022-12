Britse tabloidkrant is zeker: koning Charles gooit broer Andrew uit Buckingham Palace

Volgens de Britse tabloidkrant The Sun is de in opspraak geraakte prins Andrew niet langer welkom in Buckingham Palace. Koning Charles zou hem zijn kantoor in het gebouw hebben afgenomen en Andrew zou het paleis ook niet langer als postadres mogen gebruiken.

Gilles Liesenborghs Bron: The Sun

De rust in het Britse koningshuis is ver zoek. Op de achtergrond van de veelbesproken “Harry & Meghan”-saga, worstelde koning Charles de laatste weken ook met de beschuldigingen rond zijn jongere broer prins Andrew.

De 62-jarige Andrew kwam in opspraak toen hij werd aangeklaagd wegens misbruik door de Amerikaanse Virgina Giuffre. Een rechtszaak werd uiteindelijk vermeden, omdat de Britse prins een minnelijke schikking overeenkwam met het slachtoffer. Sinds het verhaal publiek werd, was Andrew al geen werkende royal meer, maar daarmee was de kous dus niet af.

Koning Charles lijkt zich duidelijk te willen distantiëren van zijn broer en diens daden. Eerder deze week werd al bekendgemaakt dat een van de titels van Andrew, namelijk die van Colonel of the Grenadier Guards, zou worden doorgegeven aan Charles’ echtgenote Camilla. Volgens The Sun zou Charles zijn broer nu ook willen bannen uit het paleis. Andrew zal op zoek moeten naar een eigen team rond zich en moet zijn entourage vanaf nu ook zelf betalen.