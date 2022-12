Voetganger komt om bij ongeval, slachtoffer is jonge man (24)

Een voetganger is op de Dendermondsesteenweg in Schellebelle om het leven gekomen bij een ongeval. — © Brent Saey

In Schellebelle, een deelgemeente van Wichelen is zaterdagochtend een 24-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval.

De man werd rond 5.30 uur gegrepen op de Dendermondsesteenweg ter hoogte van Brugsken door een voertuig dat in de richting van Wetteren reed. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten en het slachtoffer overleed ter plaatse.

Het parket van Oost-Vlaanderen meldt dat de bestuurder van de auto negatief heeft getest op alcohol en drugs. Vermoedelijk liep de voetganger op de rijbaan en is hij daar aangereden door de auto. Maar het is nog onduidelijk wat er exact gebeurd is. Er is een verkeersdeskundige aangesteld en een arts zal een autopsie uitvoeren. Uit de autopsie moet dan blijken of de man effectief op de rijbaan liep op het moment van de aanrijding.

De Dendemondsesteenweg is door het ongeval afgesloten vanaf het kruispunt met de Rijksweg en de Brugstraat in Wichelen tot aan de kruising met de Bruinbekestraat in Schellebelle. Brent Saey