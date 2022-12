Poolse ref Szymon Marciniak countert Franse kritiek na WK-finale met foto op smartphone: “Het spel werd nooit beïnvloed”

Het verliezen van de WK-finale heeft in Frankrijk voor heel wat ophef gezorgd. Kop van jut was de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak, die volgens de Franse sportkrant L’Équipe het doelpunt van Lionel Messi in de verlengingen had moeten afkeuren. Marciniak kwam in zijn thuisland nog even terug op die bewuste fase: “Dit is geen serieuze bezigheid.”

Terwijl Lionel Messi heel Argentinië in vuur en vlam zette door de Argentijnen naar de wereldtitel te stuwen, was de teleurstelling in het verliezende kamp bijzonder groot. Kylian Mbappé en co. stonden er verslagen bij na de verloren penaltyreeks. Maar ook in Frankrijk zelf kwam de gemiste wereldtitel hard aan.

Het Franse L’Équipe zocht en vond een zondebok in de persoon van scheidsrechter Szymon Marciniak. Het gaf de Pool slechts een twee op tien voor zijn optreden in de wereldbekerfinale. Vooral het doelpunt van Lionel Messi in de verlengingen zorgde voor ophef bij de Fransen. Terwijl de bal nog niet over de lijn was, stormden enkele Argentijnse spelers het veld al op om te vieren. “En dus moest het doelpunt afgekeurd worden”, schreef de Franse krant.

Marciniak zelf kwam op een persmoment in Polen nog even terug op de kritiek van de Fransen. De Poolse ref haalde zijn smartphone uit zijn zak om aan te tonen dat de Fransen geen recht van spreken hadden aangezien ze hetzelfde deden bij het doelpunt van Kylian Mbappé.

“De Fransen hebben niets gezegd over deze foto’s, waarop je kunt zien dat er zeven Franse spelers op het veld stonden voordat Mbappé scoorde”, verklaarde Marciniak. “Het spel werd nooit beïnvloed. Hoeveel impact hadden de spelers die het veld op kwamen? Het is zoeken naar kleine dingen. Dit is geen serieuze bezigheid.”

De Franse spelers zelf waren volgens Marciniak wel tevreden over het optreden van de ref. “De Fransen bedankten me na de wedstrijd en waren tevreden over ons optreden. Iedereen kwam naar ons toe en schudde onze handen. Ik sprak een beetje met Hugo Lloris en Olivier Giroud. Kylian Mbappé gaf me zelfs een knuffel. Hij was erg teleurgesteld door het verlies. Ik denk dat het een menselijke reactie was. Ik omhelsde hem ook en probeerde hem te troosten.”